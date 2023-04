GF Vip, le ultime indiscrezioni sulla nuova edizione: novità in arrivo

Da qualche settimana la settima edizione del GF Vip ha chiuso i battenti, dove a trionfare è stata Nikita Pelizon. Quest’ultima edizione, però, è stata spesso al centro delle critiche, tanto da spingere Pier Silvio Berlusconi a dover intervenire. Proprio per questo motivo, secondo diverse indiscrezioni, il reality potrebbe subire drastici cambiamenti.

NOVITÀ IN ARRIVO – Data la piega presa quest’anno dal programma, si starebbe pensando a un ritorno alle origini. Secondo un’indiscrezione trapelata ieri, potrebbe tornare l’edizione nip ossia di concorrenti affatto famosi. A rivelarlo è stato Dagospia, fornendo ulteriori dettagli su come potrebbe essere la prossima edizione.

A settembre tornerà nuovamente il GF Vip, che vedrà al timone della condizione ancora una volta Alfonso Signorini. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia, però, potrebbero essere persone comuni, per nulla vicine al mondo dello spettacolo. Inoltre, la nuova edizione del reality dovrebbe durare dai tre ai quattro mesi.

A fornire ulteriori dettagli riguardo alla possibile rivoluzione del programma è stato Davide Maggio. Il blogger, infatti, ha confermato quanto rivelato dal sito di Roberto D’Agostino, aggiungendo:

“Stando a quanto ci risulta, l’idea sarebbe comunque di avere all’interno della casa dei Vip. Pochissimi nomi – ne basterebbero 4 – ma di alto profilo. […] Per quanto riguarda la messa in onda, l’ideale sarebbe procedere al doppio appuntamento soltanto a gioco ben avviato per far carburare le dinamiche senza forzature. Diversamente, per far conoscere i protagonisti valuteremmo degli speciali al sabato pomeriggio nel segno del dibattito”.