GF Vip, l’esilarante aneddoto di Tommaso: “In confronto Fantozzi era Schwarzenegger“

Nuovamente al centro dell’attenzione è uno dei protagonisti indiscussi del GF Vip: Tommaso Zorzi. L’influencer ha regalato ancora una volta un momento di spensieratezza ai suoi compagni d’avventura.

L’ESILARANTE ANEDDOTO – Nonostante negli ultimi giorni il gieffino risulti più spento, non manca mai di far divertire e distrarre gli altri inquilini.

Come già accaduto, il programma organizza serate a tema per svagare i concorrenti. Dopo la Domenica Vip e il GF Vip Late Show, quest’ultimo un vero successo di ascolti, sono arrivate le Tappetiadi. Ad annunciare e spiegare la gara sono stati Andrea Zelletta e il ‘genio’ Tommaso Zorzi.

Nel corso del suo percorso all’interno del reality, Zorzi si è dimostrato un vero showman. Sconfitto nella sfida alle Tappetiadi, Tommaso ha intrattenuto gli altri inquilini sottolineando la sfortuna avuta durante la gara:

“Essere arrotolati in un tappeto e sbattuti contro un muro è una delle cose più umilianti, poi come se non bastasse perdendo 4-0, cose che in confronto Fantozzi era Schwarzenegger“.

L’aneddoto dell’influencer ha suscità l’ilarità degli altri inquilini, regalando loro un momento di spensieratezza.