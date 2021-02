GF Vip, l’inaspettata dichiarazione di Carlotta: sparisce subito il pesante commento su Zenga

A poche settimane dalla sua uscita dalla casa del GF Vip, Carlotta Dell’Isola è tornata a far parlare di sé. A farla finire al centro delle critiche è stato l’inaspettato commento rivolto ad Andrea Zenga, attuale concorrente del reality. La ragazza non è stata affatto buona nei confronti del figlio di Walter Zenga, criticandolo aspramente.

IL PESANTE COMMENTO – Conosciuta per la sua avventura a Temptation Island e la sua turbolenta storia con Nello, Carlotta ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. A qualche giorno dalla sua eliminazione, la ragazza è tornata sui social dove è scoppiato tutto.

Nelle sue IG Stories, la Dell’Isola ha dato la possibilità ai suoi follower di farle qualche domanda. Un utente le ha chiesto il suo parere su Andrea Zenga, a lasciare senza parole è stata la risposta della ragazza.

“Predica bene e razzola male. Finto come pochi. L’amicizia non sa neanche cos’è ed è noioso”, ha così dichiarato l’ex gieffina, riferendosi ad Andrea. Sicuramente per via delle critiche ricevute dalle pesanti parole, la ragazza ha prontamente cancellato la sua storia. Nonostante ciò, la sua IG Story ha ovviamente fatto il giro del web.

Continuando a parlare della sua esperienza al GF Vip, Carlotta ha infatti ammesso di aver legato con poche persone lì dentro. Riguardo al grave lutto di Dayane Mello, una delle protagoniste di questa quinta edizione, la Dell’Isola ha affermato: “Ieri quando ho saputo di Lucas, avrei voluto essere lì per poter stare vicino a Dayane. Non nego che ogni due per tre andavo a vedere la diretta. Ma se non fosse stato per questo terribile lutto, no, la casa non mi sarebbe mancata. Mi mancano Sami, Rosi e Dayane. Per il resto, no”.