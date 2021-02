GF Vip, l’inaspettata proposta di Tommaso a Dayane: “Vieni a stare da me a Milano”

In questi ultimi giorni una delle protagonisti di questa quinta edizione del GF Vip è stata colpita da un grave lutto. A soli a 26 anni è venuto tragicamente a mancare Lucas Mello, il fratello minore di Dayane.

Dopo la decisione della gieffina di rimanere nella casa, gli altri inquilini stanno cercando in tutti i modi di mostrare la loro vicinanza. A colpire i fan è stata l’inaspettata proposta che Tommaso Zorzi ha fatto alla modella brasiliana.

“Vieni da me a Milano” – In questi giorni a stare accanto a Dayane sono soprattutto Rosalinda Cannavò e Zorzi. Dal momento che tra poche settimane il reality giungerà al capolinea, Tommaso ha voluto proporre a Dayane di andare a vivere da lui:

“Se vuoi stare da me una settimana a Milano, una volta finita questa cosa qui, o magari se passa Stefano a trovarmi, puoi venire, eh. C’è Cecilia che ti balla la salsa. Stai da me a Milano, dormiamo nel lettone, così non dormi sola. C’è Gilda, la porti fuori, io ti preparo la colazione ogni mattina. Davvero stai una settimana, mi fa piacere amore. Poi la sera mica abbiamo una bottiglia contata come qui”.

Sorpresa e commossa da tale richiesta, Dayane ha ovviamente accettato. Ha però chiesto se potesse anche Rosalinda Cannavò, l’amica con cui ha più legato, ricevendo una risposta positiva.