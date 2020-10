GF Vip: l’inaspettata reazione di Oppini lascia i fan senza parole

In questi ultimi giorni si è molto discusso dello scherzo che un concorrente del GF Vip ha fatto al suo compagno d’avventura. A lasciare senza parole, però, è la reazione che il gieffini ha avuto. Si tratta di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, divenuti i protagonisti del web.

LO SCHERZO DI TOMMASO – Qualche sera fa, durante un momento di divertimento, Zorzi ha deciso di fare uno scherzo all’amico. Visibilmente brillo, ha finto di essersi innamorato di Oppini. Davanti allo stupore di Francesco, l’influencer è scoppiato a ridere.

La burla non è però finito lì. Infatti, vedendo la reazione del figlio di Alba Parietti, Tommaso ha deciso di andare in camera, fingendosi offeso. Lo scherzo è però finito male, lasciando i fan senza parole davanti alla reazione del gieffino.

OPPINI LANCIA LA SEDIA – Inaspettata la reazione del ragazzo che, non appena saputo di essere vittima di uno scherzo, ha lanciato la sedia a Zorzi. Davanti a quel comportamento, il blogger ha chiesto all’amico se il fastidio fosse causato dal fatto che fossero due uomini. Francesco ha subito negato ciò spiegando di avere una spiccata sensibilità per certe cose.

Lo sfogo è poi continuato in camera, spiegando ad alcuni coinquilini cosa gli avesse dato fasatidio: “Non è stata una bella roba. Mi sono sentito in imbarazzo. Adesso che lui faccia la parte dell’offeso quando quello preso per il cu** sono io…ma che scherzo è? Ha sbattuto una tazzina per terra”.