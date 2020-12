GF Vip, l’inaspettata rivelazione di Ariadna, l’ex di Piearpaolo: “Mi ha scritto Elisabetta”

Nel corso della puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, il pubblico ha assistito ad un momento molto toccante. Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una sorpresa da parte di Ariadna Romero, mostrando all’ex fidanzato foto e video del figlio Leonardo.

La modella e attrice cubana ha però lasciato senza parole i follower di Instagram. Solo qualche ora fa, la donna ha fatto una rivelazione inaspettata: Elisabetta Gregoraci le ha scritto.

“Mi ha scritto Elisabetta” – Tramite le storie di Instagram, Ariadna ha voluto fare questa rivelazione ai suoi tanti fan. La donna ha fatto sapere di aver ricevuto un bellissimo messaggio da parte dell’ex gieffina: “Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né scontato”. La modella ha comunque voluto far sapere che non pubblicherà nulla per quanto riguarda la conversazione avvenuta con la showgirl, volendo rispettare la privacy di Elisabetta.

Solo qualche settimana fa la Romero si è mostrata favorevole ad una possibile love story tra l’ex velino e la Gregoraci. La conversazione avvenuta con l’ex moglie di Briatore, quindi, ha fatto più che piacere alla cubana.

Continuando a parlare dello scambio di messaggi avuto con la concorrente calabrese, Ariadna ha aggiunto: “È stata di una carineria e di una dolcezza disarmante, e non davanti alle telecamere ma scambiando messaggi privati con una ragazza che lei non ha mai visto. Messaggi veri, perché sono solo nostri, senza dimostrare niente a nessuno. Inutile continuare a parlare, un piccolo gesto che può dire tanto sulla persona che è. Elisabetta, mi sei piaciuta subito e devo dire che ci ho visto bene”.