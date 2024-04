GF Vip, l’inaspettata rivelazione di un ex gieffino su Tina Cipollari: “Siamo stati insieme”

Dopo le recenti rivelazioni di un ex volto del GF Vip, Tina Cipollari è finita nel mirino del gossip. Da quanto emerso nelle ultime ore, l’opinionista di Uomini e Donne avrebbe avuto una storia con un ex gieffino.

“Siamo stati insieme” – In una recente intervista a Nuovo Tv, Giucas Casella ha rivelato di avere avuto una breve love-story con lo storico volto di UeD. Si tratta di una relazione avuta ben 20 anni fa, ma che solo ora l’ex protagonista del GF Vip ha voluto raccontare.

Da quanto riportato da Biccy, il mago ha parlato di una breve ma intensa storia con la Cipollari:

“Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio”.

Oltre a spiazzare i lettori, lo scoop è divenuto virale sui social. Come commenterà la Cipollari questa notizia? Nonostante sia un noto volto televisivo, infatti, Tina ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata.