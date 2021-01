GF Vip, l’inaspettata svolta sulla storia di Dayane: la madre smentisce la sua versione

È certo che una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip è Dayane Mello. Nel corso della sua avventura dentro la casa, la modella è spesso finita sotto i riflettori per delle sue dichiarazioni e per gli scontri con gli altri concorrenti.

Dal carattere forte e deciso, la Mello non si è mai tirata indietro, neanche quando si è trattato di raccontare il suo travagliato passato. Un’infanzia all’insegna della povertà, la cui svolta è avvenuta con l’arrivo in Italia. Riguardo ciò, però, nell’ultima puntata andata in onda c’è stata un’inaspettata svolta.

LA VERSIONE DELLA MADRE DI DAYANE – Durante il corso della puntata, Alfonso Signorini ha stupito la gieffina brasiliana con un’impensabile regalo: un videomessaggio di Ivone Dos Santos, la madre della Mello, attualmente in Brasile. Con questo breve filmato, la donna ha voluto dire la sua, smentendo la versione raccontata dalla figlia:

“Sono rimasta incinta del mio primo figlio a 18 anni, poco dopo ho avuto Dayane. Ho vissuto delle difficoltà, ma non sono mai stata una prostituta. Il padre di Dayane venne a prenderla quando aveva 7 anni e non mi ha mai aiutato. Io ho sofferto tanto per te, Dayane, ma ti chiedo di lasciarmi tranquilla e lasciami vivere la mia vita. Io ti amo e ti chiedo per l’amore di Dio di smetterla di dire queste cose. Che Dio ti protegga”

LA FREDDEZZA DELLA GIEFFINA – La reazione di Dayane davanti al videomessaggio della madre è stata di assoluta freddezza. Nonostante non vedesse la mamma da ben quindici anni, sempre a detta della Mello, la gieffina è rimasta indifferente a tutto ciò.

Alle parole della signora Ivone, la concorrente del GF Vip ha risposto: “Ogni anno scopro qualcosa del mio passato. Mi dispiace, non volevo ferirla. È difficile parlare d’amore, è una parola troppo grande e da parte mia non c’è. Lei non si rende conto del danno che ha fatto nella mia vita e in quella dei miei fratelli. Da parte mia non c’è un giudizio, c’è una storia che mi hanno raccontato così”.