GF Vip, l’inaspettato bacio tra Nikita e Daniele in confessionale: nuova coppia in arrivo?

Da più di un mese è iniziata la settima edizione del GF Vip, dove non sono mancati colpi di scena e scandali. Come in ogni edizione del reality, inoltre, iniziano a sbocciare i primi amori o attrazioni. Se oramai Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono una coppia, negli ultimi giorni altri due gieffini hanno iniziato a far sognare i fan del programma.

IL BACIO IN CONFESSIONALE – Poche sere fa i gieffini hanno deciso di giocare a “obbligo e verità”. Quando Daniele Del Moro ha fatto girare la bottiglia, quest’ultima si è fermata proprio davanti a “bacio” e così l’ex volto di Uomini e Donne ha dovuto pescare dall’urna il biglietto con su scritto il nome della persona che avrebbe dovuto baciare.

Il ragazzo ha scoperto di dover baciare Nikita Pelizon, quest’ultima per nulla delusa da questo obbligo. I due, quindi, si sono baciati davanti agli altri concorrenti, i quali hanno incitato la coppia ad approfondire il bacio: “Non vediamo la lingua”. Sembrava si fosse trattato di una parentesi, ma così non è stato.

Nel corso della notte, mentre gli altri concorrenti dormivano, Nikita e Daniele si sono chiusi in confessionale. Una volta certi di essere soli, i due gieffini si sono lasciati andare ad un appassionante e lungo bacio. Davanti a tutto ciò, c’è chi si è chiesto cosa avrà pensato Elenoire Ferruzzi.

LA RIVELAZIONE DI NIKITA – Se Daniele non si è mostrato affatto deluso dal risultato del gioco, stessa cosa si può dire anche dell’ex volto di Ex on the Beach. La Pelizon, infatti, recentemente ha rivelato di essere attratta da uno dei suoi compagni d’avventura:

“Se mi piace qualcuno nella casa? Oddio posso dire di avere un interesse a livello fisico. C’è un ragazzo che mi ha colpito dal punto di vista estetico, però non c’è uno che mi ha coinvolto sotto tutti i punti di vista. George? Lui è un fratellino, giochiamo. Se ha una cotta non lo so, è possibile, ma io non lo sto illudendo. Con Daniele abbiamo tante cose che condividiamo. In comune ci sono molti aspetti. Ad esempio viviamo da soli da tanto tempo e stiamo affrontando i nostri demoni in modi simili. Per certi versi devo dire che mi rivedo molto in lui“.