GF Vip, l’inaspettato gesto social del papà di Manuel: le polemiche sul web

Come è ben noto, al pubblico del GF Vip non sfugge nulla, nemmeno i gesti dei cari dei concorrenti. Sul web, infatti, non è passato inosservato il gesto che Franco Bortuzzo, il papà di Manuel, ha fatto sui social. Su Twitter si è presto scatenata la polemica, dove gli utenti non si sono risparmiati con le critiche.

L’INASPETTATO GESTO SUI SOCIAL – Fin da subito, il papà di Manuel è spesso finito al centro dell’attenzione. L’uomo, infatti, durante le interviste non ha mai nascosto di non apprezzare l’avvicinamento tra il figlio e Lulù Selassié. Invece, da come percepito sui social da alcuni gesti, sembrava che Franco sperasse che nascesse qualcosa tra suo figlio e Sophie Codegoni.

Da quanto accaduto recentemente, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Su Twitter vari utenti hanno fatto notare che il papà del gieffino ha smesso di seguire su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne. Da lì è scoppiata la polemica sul web.

In molti hanno ipotizzato che il gesto sia stato dettato da quanto accaduto nei giorni scorsi nella casa più spiata d’Italia. Tra Sophie e Gianmaria Antinolfi, infatti, c’è stato un riavvicinamento, con tanto di bacio sotto le coperte. Da questo bacio, sarebbe seguito il gesto social di Franco Bortuzzo, che ovviamente non è sfuggito agli utenti dei social.

Su Twitter si è molto discusso di quanto accaduto, ribadendo che tra Manuel e Sophie non c’è mai stato del tenero, anche perché quest’ultima è amica con Lulù. Oltre alle critiche, non sono ovviamente mancati i commenti ironici sul gesto del papà dell’atleta.