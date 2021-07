GF Vip, l’indiscrezione di Dagospia: rivelato i nomi di 5 nuovi concorrenti

Il 13 settembre la nota porta rossa del GF Vip riaprirà i battenti. Nell’attesa della sesta edizione del reality, il programma è a lavoro per formare il nuovo cast. Sebbene non sia stato fatto alcun annuncio ufficiale, Dagospia ha voluto confermare 5 nomi che da settimane circolavano sul web. Il portale, però, non si è fermato qui. Ha infatti rivelato con quale possibile personaggio famoso il programma stia contrattando.

NOMI CONFERMATI – Stando a quanto rivelato da Dagospia, i cinque concorrenti che probabilmente varcheranno la porta rossa sono:

“I primi cinque concorrenti “certi” della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez”.

Proseguendo con le indiscrezioni, la redazione sarebbe in trattative con Anna Oxa. Sulla cantante, però, non c’è ancora nulla di certo: “Il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest’anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa”.

Sebbene per settimane Giovanni Ciacci era stato in lizza per partecipare al GF Vip, dopo l’annuncio del suo addio alla televisione, sembra che la sua presenza sia saltata. Non resta altro che attendere per scoprire i nuovi nomi di coloro che potrebbero far parte del nuovo cast.