GF Vip, l’intervento della madre di Nikita: “Non ho parole”

Sul finire dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, Alfonso Signorini ha deciso di voler mostrare a Nikita Pelizon quanto sta accadendo fuori dalla casa. Nel dettaglio, il conduttore ha voluto far leggere alla gieffina la reazione della madre a quanto raccontato nella puntata precedente.

“Non ho parole” – Durante uno degli ultimi appuntamenti settimanali del reality, Alfonso ha deciso di affrontare la storia di Nikita. La gieffina ha parlato del rapporto travagliato con i suoi genitori, che sono testimoni di Geova. Entrambi molto credenti, in passato non hanno accettato la voglia di libertà della figlia. La modella, infatti, al compimento dei 18 anni è stata cacciata di casa.

Tra le tante cose raccontante, la ragazza ha rivelato un aneddoto sulla madre: “Mia mamma non amava cucinare. Cucinava solamente quando c’era mio padre a pranzo o a cena. Quando lui non c’era lei mi veniva a prendere a scuola, se si ricordava, e con due tramezzini presi al supermercato andavamo al parco giochi a mangiare sugli scivoli. Oppure andavamo a casa, prendeva due wurstel di quelli confezionati, non li scaldava, li metteva sul piatto, senape, ketchup e si mangiava quello”.

Queste parole non sono di certo piaciute alla mamma della gieffina, tanto da spingerla a replicare sui social. Signorini, infatti, ha mostrato a Nikita alcuni delle frecciatina che il genitore le ha mandato tramite facebook. Attraverso alcuni post, la donna ha voluto smentire le parole della figlia.

“Consolati Pinocchio, in giro c’è tanta gente molto più bugiarda di te”, ha così pubblicato la mamma della gieffina sui social. Un altro stato che è divenuto virale è uno in cui parla proprio di quanto raccontato da Nikita sull’aver mangiato sempre tramezzini e wrustel crudi: “Sto cucinando minestra di lenticchie e arrosto di vitello (per chi si chiede se qui viviamo di wurstel crudi e tramezzini!)”.