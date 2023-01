GF Vip, lo scivolone degli autori: l’errore nel televoto

Come già dimostrato in precedenza, al pubblico del GF Vip non sfugge niente. Agli occhi attenti dei telespettatori, infatti, è subito saltato agli occhi l’errore che gli autori del reality hanno compiuto con l’ultimo televoto. Cosa è successo?

LO SCIVOLONE DEGLI AUTORI – Verso la fine dell’ultima puntata del programma, andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha svelato i concorrenti che sono finiti al televoto. Ad essere nominati sono stati Dana Saber, Oriana Marzoli e Davide Donadei, chi sarà più votato otterrà l’immunità e potrà decidere le sorti di alcuni concorrenti.

Come ogni volta, dopo aver presentato i nomi dei gieffini finiti al televoto, è stata mostrata la schermata con i loro volti e i loro nomi. Ieri sera, però, gli autori del GF sono stati protagonisti di un’inaspettata gaffe: anziché mostrare la foto di Donadei, è stata mostrata quella di Daniele Dal Moro.

L’errore del reality non è ovviamente sfuggito all’occhio attento degli utenti del web, finendo per diventare virale sui social. A farlo notare è stato Amedeo Venza, evidenziando lo scivolone compiuto dagli autori e mostrandosi esterrefatto per tutte le sviste che stanno avvenendo durante quest’ultima edizione.

Come mostrato dagli utenti dei social nel corso di questa stagione del programma, sono state tante le gaffe compiute non solo dagli autori, ma anche dal conduttore. Molto spesso, infatti, non solo Alfonso Signorini ha sbagliato a pronunciare i nomi di alcuni concorrenti, ma anche quello degli opinionisti.