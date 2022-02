GF Vip, lo scoop di Giacomo Urtis: “Delia ha regalato ad Alex un ménage à trois”

Dall’inizio del GF Vip, a catturare l’attenzione del pubblico è stato il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia si è parlato molto spesso del rapporto tra l’ex volto di Centovetrine e la modella venezuelana.

A rivelare un’ultima indiscrezione sulla chiacchieratissima coppia è stato Giacomo Urtis. L’ex gieffino, infatti, ha voluto raccontare un inaspettato retroscena avvenuto prima dell’ingresso della Duran.

IL REGALO DI DELIA AD ALEX – Ospite a Pomeriggio 5, il chirurgo plastico dei vip ha rivelato il regalo che Delia avrebbe fatto al marito in occasione del suo compleanno. Insieme a Giacomo, nello salotto televisivo di Barbara D’Urso ci sono state Katarina Raniakova, ex moglie di Belli, e Stella, la famosa amica della coppia.

Parlando proprio di Stella, Urtis ha svelato che non è affatto una collaboratrice di Alex: “Non lavori con lui, sei andata a casa sua a fare altre cose!”. Parlando proprio dell’ex gieffino e della moglie, come riportato da Biccy.it, Giacomo ha sganciato la notizia bomba:

“Barbara vuoi lo scoop choc? Sei tu Stella che stai addosso ad Alex, perché io so che Delia per il compleanno di Alex gli ha regalato un bel menage a trois. E tu non c’eri in questo trio. Anzi, c’era pure un quarto e tu non c’eri. Tu c’eri Stella? No non c’eri tra questi. Barbara sì, era un compleanno di Alex e lei ha voluto fargli questo regalo speciale. Delia, Alex, un’amica di lei e un’altra persona ancora. A me questi dettagli me l’ha detta una persona che li conosce. Però non hanno chiamato Stella, non la volevano in questo gruppo”.

Il compleanno a cui di cui ha parlato Urtis è quello del 22 dicembre 2021, qualche settimana prima dell’ingresso di Delia. Davanti a tali dichiarazioni scottanti, Stella ha confermato tale evento, rivelando che il tutto sarebbe avvenuto anni fa. Le parole della donna non hanno però convinto Giacomo.

Mentre il gossip continua a parlare e a svelare ulteriori indiscrezioni su Alex e Delia, l’attore è pronto a tornare nuovamente nella casa del GF Vip. Si tratta però di un ritorno in veste di ospite per scegliere definitivamente tra Delia e Soleil.