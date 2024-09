GF Vip, lo sfogo di Ginevra Lamborghini: “Quattro anni che la mia vita è stata stravolta”

Nei giorni scorsi a spegnere le candeline è stata Ginevra Lamborghini, ex volto della settima edizione del GF Vip. Nel giorno del suo compleanno, però, l’ex gieffina si è lasciata andare ad un lungo sfogo in cui ha rivelato di non vivere bene questa ricorrenza.

“Quattro anni che la mia vita è stata stravolta” – Nonostante il suo percorso al GF Vip sia stato breve per via della squalifica dovuta ad alcune frasi su Marco Bellavia, la Lamborghini è stata spesso al centro delle chiacchiere. Nei giorni scorsi, l’ex gieffina è tornata nuovamente nel mirino dei social per alcune sue spiazzanti dichiarazioni.

Pochi giorni fa, l’ex concorrente del reality di Alfonso Signorini ha compiuto gli anni. Attraverso le sue storie di Instagram, però, la ragazza ha spiegato di non vivere bene il giorno del suo compleanno a causa di alcuni eventi accaduti quattro anni fa:

“In questa data da quattro anni sono sempre triste, nostalgica e non vedo l’ora che questo giorno se ne vada in fretta. Molti di voi non capiranno le mie parole, ma è il quarto anno che il solo pensiero di affrontare il mio compleanno mi riapre ferite enormi. Quattro anni che la mia vita è stata stravolta e che vivo un incubo di cui non posso nemmeno parlare apertamente”.

Ginevra, però, non è voluta scendere nei dettagli di quanto accaduto in passato. In molti, però, hanno ipotizzato che potrebbe essere qualcosa collegato a Elettra Lamborghini, sua sorella, con cui non ha rapporti da diversi anni. La nota cantante, infatti, il 26 settembre 2020 è convolata a nozze con Afrojack e a non essere presente all’evento è stata proprio l’ex gieffina. Che la ragazza stia ancora soffrendo per non essere stata invitata a questo importante evento della sorella?