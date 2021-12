GF Vip, lo sfogo di Jessica dopo la puntata: “Non ho fan, mi sento inutile”

Dopo la fine dell’ultima puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, Jessica Selassié ha avuto un crollo. Al termine della diretta, la ragazza è scoppiata a piangere, consolata subito da Manila Nazzaro e Giucas Casella.

IL CROLLO DI JESSICA – Durante l’appuntamento serale del reality, sono avvenuti due nuovi ingressi. Nella casa più spiata d’Italia ha fatto il suo ingresso Alessandro Basciano, ex volto di Uomini e Donne. Nonostante fosse entrato da pochi minuti, il ragazzo sembra aver già puntato a Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Davanti a ciò, Jessica è scoppiata: “Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata, ci sono troppe donne e non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse”.

Proseguendo con il suo sfogo, la principessa etiope ha ammesso di non sentirsi amata dal pubblico. La gieffina, infatti, ha la sensazione di non avere fan, di non essere apprezzata. Questi pensieri l’hanno mandata in crisi, tanto da farle prendere in considerazione l’idea di abbandonare il programma.

Jessica ha poi aggiunto: “Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare”.

Ha infine dichiarato: “Lulù ha molto più successo di me, adesso mi sento banale ed inutile, al pubblico non sono arrivata, in puntata hanno mai parlato di me? Mai, sembro solo una che cucina, che fa la vittima e che è cattiva. Avete mai visto qualche clip su me? Mai”.