GF Vip, lo sfogo di Lulù prima della puntata: “Cambiate mestiere”

A finire al centro dell’attenzione social è Lulù Selassié, concorrente della sesta edizione del GF Vip. La gieffina si è lasciata andare ad un furioso sfogo prima della puntata andata in onda venerdì in prima serata. Cosa è successo?

“Cambiate mestiere” – Il giorno prima della puntata, tutti i concorrenti ricevono gli abiti che dovranno poi indossare per la diretta su Canale 5. Ed è stata proprio alla vista dell’abito che la principessa si è arrabbiata, lasciandosi andare ad un inaspettato sfogo.

A Lulù, infatti, non è affatto piaciuto il vestito che ha ricevuto. Sfogandosi con le sue due sorelle, la ragazza di origini etiopi ha minacciato di non indossare l’abito confezionato per lei. Addirittura, la principessa, durante la sua sfuriata, ha dato un consiglio allo stilista: “Questa roba qui fa vomitare. Dovete cambiare mestiere, mi fa schifo davvero”.

Continuando con il suo sfogo, la concorrente del GF Vip ha dichiarato: “No che non me lo metto, ma ci rendiamo conto? Se non mi ci sento è giusto che mi lamenti. A me non piace per nulla questa roba, ma non scherziamo. Io non posso rovinare la mia immagine, sentirmi io brutta, non mi sento a mio agio. Non mi piace a me, fa schifo, fa schifo. Chi ha fatto l’abito si deve vergognare perché fa cag**e. Fa schifo, fa vomitare questo abito. Cambiate mestiere. I don’t care, che me ne frega a me di ‘sti sfi**ti?”.

RIAVVICINAMENTO CON MANUEL – Dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, la principessa si è avvicinata a Manuel Bortuzzo. Dopo un bacio scambiato sotto le coperte, tra i due c’è stato un continuo tira e molla. Il ragazzo, infatti, ha sempre ribadito di non volersi impegnare durante la sua esperienza nel reality, allontanando più e più volte la ragazza.

A gran sorpresa, Manuel ha deciso di riavvicinarsi a Lulù. Davanti a questo cambiamento, sia Alfonso Signorini che Adriana Volpe hanno pregato il ragazzo di non illudere Lulù. L’opinionista, infatti, durante l’ultima puntata si è così rivolta a Bortuzzo: “Non illuderla. Prima la allontani, poi la riprendi e la allontani ancora…”.