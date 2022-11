GF Vip, lo spiazzante commento di Attilio Romita su Oriana Marzoli: “Ci puoi fare solo un giretto”

Nelle ultime puntate del GF Vip sono avvenuti i tanti attesi ingressi di nuovi concorrenti. Tra i vipponi che sono entrati nella casa più spiata d’Italia, non è di certo passata inosservata Oriana Marzoli. La gieffina spagnola è stata protagonista di uno spiazzante commento da parte di Attilio Romita, finendo nuovamente al centro delle critiche.

“Ci puoi fare solo un giretto” – Nonostante Oriana sia entrata da poco a far parte del programma, ha subito creato nuove dinamiche e nuovi accesi scontri. Dopotutto la Marzoli non è di certo estranea al mondo dei reality, anzi. In Spagna, infatti, la trentenne ha avuto modo di dimostrare la sua esuberanza e il suo essere senza peli sulla lingua.

Oltre al caratterino della gieffina, a non passare di certo inosservata è la sua innegabile e sensuale bellezza. A parlarne è stato proprio Attilio a Luca Onestini e Daniele Del Moro, lasciando quest’ultimi totalmente basiti. Il giornalista, infatti, ha così commentato la nuova concorrente:

“Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

Davanti a tali parole, sia Luca che Daniele si sono totalmente dissociati dal commento del loro compagno d’avventura. Nonostante stesse sorridendo, Onestini ha voluto rimproverare Romita per quanto affermato: “No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality“.