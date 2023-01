GF Vip, Luca non vuole cedere a nessun flirt: ecco il perché di questa scelta

A differenza di quanto accaduto ad altri concorrenti del GF Vip, Luca Onestini non sembra voler creare alcun tipo di flirt. A dimostrarlo è stato quanto accaduto con Nikita Pelizon, con cui inizialmente c’è stato un avvicinamento che ha fatto pensare alla nascita di una coppia. Ad oggi, però, tra l’ex tronista e la modella triestina i rapporti sono tesi. A spiegare il motivo di tale decisione è stato proprio il gieffino.

PERCHÈ NESSUN FLIRT? – Sembrava che tra Onestini e Nikita potesse accendersi la scintilla, ma qualcosa non è andato. Luca, infatti, ha voluto mettere un punto a ciò che stava per nascere con la gieffina, spiegando di non volere creare legami nella casa più spiata d’Italia.

A farlo finire al centro delle critiche, non è stato il suo rifiuto nei confronti della Pelizon. A non piacere al pubblico, infatti, sono stati i comportamenti ambigui che l’ex volto di UeD ha avuto con Nikita. Se la ragazza non ha mai fatto mistero di essere interessata a Luca, quest’ultimo ha sempre lasciato dei dubbi causati dal suo atteggiamento con la gieffina.

Ad oggi i rapporti con l’ex concorrente di Ex on the Beach sono abbastanza tesi, tanto da sfociare in diverse discussioni. A spiegare il perché ha voluto mettere un punto al suo avvicinamento con Nikita è stato proprio Luca. Durante una chiacchierata con Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Nicole Murgia, il gieffino ha così spiegato:

“Se io qua inizio qualcosa con qualcuno è perché mi ci metto insieme, perché stiamo convivendo, quindi voglio quel qualcosa di più per metterci insieme. E anche nella vita fuori, se io comincio a frequentarmi o a mettermi con una persona, spero che sia l’ultima. Cerco quella donna lì, sennò non mi ci metto insieme per provare, capito? Io qua, se parto è per fare altro perché non ho bisogno di fare finta, di avere delle cose. Stiamo convivendo, quindi anche nella vita fuori quando vai a convivere con una persona ci deve essere quel qualcosa in più. Se non c’è, va benissimo”.

Ha poi concluso: “Io sono esattamente come sono fuori. Nel senso che io spero che la mia prossima fidanzata sia l’ultima. Ho trent’anni“.