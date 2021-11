GF Vip, l’ultima indiscrezione di Gabriele Parapiglia: un ex ballerino di Amici ha fatto i provini

Nel corso delle ultime settimane sono sfumati alcuni degli attesissimi nuovi ingressi del GF Vip. Parlando del reality, Gabriele Parapiglia ha rivelato un’inaspettata indiscrezione: un ex volto di Amici ha fatto i provini.

POSSIBILE INGRESSO DI UN EX BALLERINO DI AMICI? – Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi, la penna del settimanale di Alfonso Signorini è tornato con il suo appunto settimanale di Chicche di Gossip. Tra le ultime chicche, ha fatto discutere un ex protagonisti del noto talent di Maria De Filippi.

Parlando dei futuri ingressi nella casa più spiata d’Italia, Parapiglia ha smentito la possibilità di rivedere ex protagonisti di Uomini e Donne e Temptation Island. È sfumato infatti gli ingressi di Giulietta Cavaglià e Giulio Raselli, i cui motivi di tale decisione sono ancora ignoti.

Tra coloro che sono stati contattati e hanno sostenuto il provino c’è anche Tommaso Stanzani. Noto per il suo innegabile talento e la sua partecipazione ad Amici, da qualche mese è legato sentimentalmente a Tommaso Zorzi.

Sebbene Parapiglia non sappia l’esito del provino, è sicuro che Stanzani non varcherà la porta rossa. Il ballerino, infatti, ha annunciato che a breve sarà impegnato in un importante tour di un cantante italiano molto famoso all’estero:

“Oggi ho avuto un incontro speciale… Posso solo dirvi che sto per partire per un tour, ballerò per uno dei cantanti di cui l’Italia va più fiera all’estero e sono al settimo cielo”.