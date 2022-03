GF Vip, Lulù al centro delle polemiche: il pubblico fa dietrofront

Sebbene la finale del GF Vip sia alle porte e i concorrenti abbiano iniziato a svelare le loro strategie, sono solo due, per ora, le candidate alla vittoria. Si tratta di Delia Duran e Lulù Selassié, entrambe mandate in finale attraverso il televoto.

È stato proprio il pubblico da casa a decidere di far andare Lucrezia direttamente in finale, lo stesso che però sta iniziando ad avere ripensamenti. I recenti comportamenti della principessa etiope, infatti, le avrebbero fatto perdere molti consensi.

IL RIPENSAMENTO DEL PUBBLICO – Negli ultimi giorni Lulù si è spesso scontrata con Jessica, sua sorella. I modi di fare della ragazza non sarebbero affatto piaciuti al pubblico, portando quest’ultimo a pentirsi di averla scelta come finalista.

La fidanzata di Manuel Bortuzzo è stata accusata di essere capricciosa, aggressiva nei modi di fare e viziata. Comportamenti che le hanno fatto perdere non pochi consensi, facendola finire al centro delle critiche sul web.

Su Twitter sono in molti ad ammettere di essersi pentiti della scelta. Tornando indietro, inoltre, preferirebbero mandare in finale proprio Jessica. La maggiore della Selassié, infatti, è entrata nel cuore del pubblico per la sua pazienza e per i suoi modi pacati, soprattutto, nei confronti della sorella.

I recenti scontri che Lulù ha avuto non solo con Jessica, ma anche con altri concorrenti, hanno portato molti fan a cambiare idea su di lei. Se prima la princess era tra i papabili vincitori di questa sesta edizione, ora questa convinzione starebbe iniziando a vacillare. Cosa accadrà ora?