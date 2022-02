Gf Vip, Lulù contro Alex Belli: “Rimane in studio anche se è stato cacciato, è ridicolo”

"Passa un messaggio orribile di trattare le donne così, come ha trattato la moglie. Lo mettono pure in prima fila?"

Lulù Selassié non smette di far parlare di sé, e la scorsa notte si è scagliata contro Alex Belli. La ragazza, come riportato da Biccytv.it, pensa che non sia giusto che un concorrente squalificato sia in studio e addirittura in prima fila.

“Alex Belli è il primo che fumava in sauna ma per carità se lo faceva lui andava bene. E poi Alex, già che lo mettono in prima fila è ridicolo. Passa un messaggio orribile di trattare le donne così, come ha trattato la moglie. Lo mettono pure in prima fila?

Io non l’avrei nemmeno fatto andare in studio. Tra l’altro è pure andato via dalla casa e questo è contro le regole. Lui è proprio scappato via, figurati se lo facevo io o un altro non sarebbe andata così”.

Già la scorsa settimana, tuttavia, Lulù si era detta stanca del triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: “Tanto immagino la prossima puntata inizierà con il solito argomento. Ma perché non ci lasciano chiusi in camera e iniziano con loro tre e basta? Ci chiamano quando hanno finito e parliamo del resto.

Non ce la faccio più con questa situazione. Quando trattano l’argomento di loro tre vorrei sbattere la testa al muro ogni volta. Adesso davvero basta non se ne può più. Alex e i suoi tweet di m***a. Anche Manu pensava che fosse tutto finto e programmato dall’inizio. Loro tre si saranno messi d’accordo prima ed è palese“.