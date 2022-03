GF Vip, Lulù contro Jessica: “Vuole arrivare fino in fondo”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip è stata mandata la linea della vita di Jessica Selassié. Le parole della ragazza, però, non sono andate giù a Lulù. La gieffina si è scagliata contro la sorella, accusandola di star attuando una strategia per arrivare in finale.

“Vuole arrivare fino in fondo” – Nel ripercorrere la sua vita, Jessica ha parlato del rapporto con le sue due sorelle. La ragazza ha infatti ammesso:

“Con Lulu e Clari ci siamo unite nel tempo. Loro erano già più unite ma io mi sono unita dopo perché non mi vedevo come loro. Quindi avevo sempre paura di un loro giudizio, di una loro critica. Spesso mi sentivo giudicata”.

Grazie all’esperienza del GF Vip, la più grande delle Selassié ha ammesso di essere rinata. Queste dichiarazioni, però, non sono affatto piaciute a Lulù. Parlandone con Miriana Trevisan, Lucrezia ha rivelato di essere rimasta delusa da quanto sentito in puntata.

Vani sono stati i tentativi di Miriana di evitare che tra le due sorelle avvenga un nuovo litigio. Dal canto suo Lucrezia ha infatti affermato: “Io conoscendola so il mondo in cui si esprime e ho capito benissimo quello che lei voleva intendere. E lo fa per un motivo, non è stupida. Vuole arrivare in fondo“.

Anche Manila Nazzaro è intervenuta, ribadendo quanto affermato dalla Trevisan: si tratta di un fraintendimento. Secondo le gieffine, Jessica, da piccola, vedeva le sorelle migliori di lei. La princess, però, è rimasta ferma sulle sue idee: “No, sono delusa da quello che ha detto. Io e Clarissa l’abbiamo sempre giudicata? Non è mai successo quindi sta dicendo una cosa non vera”.