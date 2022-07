GF Vip, Lulù e Manuel al concerto di Ultimo: cosa è successo?

Durante l’ultima edizione del GF Vip, ha fatto molto sognare la love-story nata tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Si è trattata di un’intensa storia d’amore che, però, è inaspettatamente giunta al capolinea dopo poco tempo.

A distanza di mesi dalla rottura, Lulù e Manuel si sono ritrovati allo stesso evento: il concerto di Ultimo. Davanti a questa notizia, i tantissimi fan dell’ex coppia si sono chiesti cosa sia successo in quell’occasione.

COSA È SUCCESSO? – Come è ben noto ai fan dell’oramai ex coppia e del gossip, la rottura tra Lulù e Manuel è giunta come un fulmine al ciel sereno. La principessa, come ammesso da lei stessa, è stata totalmente ignara di questa decisione del nuotatore.

A distanza di tre mesi dalla rottura, i due ex gieffini si sono ritrovati al concerto di Ultimo che si è tenuto sabato sera al Circo Massimo. Oltre ad essere l’artista preferito di Bortuzzo, alcune sue canzoni sono state le colonne sonore del suo amore con Lulù.

Sebbene in molti speravano che tra i due avvenisse un qualsiasi scambio di parola, ciò non è avvenuto. Stando ai presenti al concerto, tra i due non è avvenuto nemmeno un incrocio di sguardi. Inoltre, Manuel si trovava in una zona diversa rispetto a quella in cui erano Lulù e le sue sorelle, Jessica e Clarissa.