GF Vip, Lulù Selassié ha seguito l’ex Manuel Bortuzzo in Portogallo? La segnalazione

Nonostante la storia tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sia giunta al capolinea due anni fa, continua a far discutere. Nelle ultime ore, infatti, è divenuta virale uno scatto che mostrerebbe l’ex gieffina in Portogallo insieme alla sorella Clarissa. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che Bortuzzo è a Madeira per i Campionati Europei Open Para Swimming, ai quale il ragazzo ha preso parte. Cosa sta succedendo?

L’HA SEGUITO DI NASCOSTO? – Nonostante nel 2022 i due ex gieffini avevano annunciato la fine della loro relazione, la realtà era ben diversa. I due, infatti, avrebbero continuato a vedersi di nascosto, come dimostrato dai diversi indizi emersi dai profili social della Selassié.

Sembrerebbe che sia stata proprio l’intraprendenza di Lulù, nel confermare velatamente il loro vedersi in segreto, a spingere Manuel a chiudere definitivamente con lei. A raccontarlo era stato Alessandro Rosica, noto come InvestigatoreSocial, spiegando di aver parlato proprio con il nuotatore.

Sempre l’esperto di gossip, nelle scorse ore, ha sganciato un clamoroso scoop su Bortuzzo e la principessa. Nelle sue IG Stories, Rosica ha pubblicato una foto che mostra Lulù e Clarissa in Portogallo, dove è anche l’ex gieffino. Stando a quanto scoperto da Alessandro, la ragazza avrebbe raggiunto l’ex a sua insaputa.

Stando a quanto rivelato, quindi, la Selassié starebbe facendo di tutto per cercare di riconquistare il nuotare. È giusto, però, sottolineare che si tratta di semplici indiscrezioni, quindi non ci sono conferme ufficiali. Non resta altro, quindi, che attendere i commenti dei due diretti interessati.