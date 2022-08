GF Vip, Manuel Bortuzzo ha un nuovo amore: la reazione di Lulù

Da quanto pubblicato dai giorni scorsi proprio da Manuel Bortuzzo, l’ex volto del GF Vip ha una nuova fidanzata. Si tratta di Angelica Benevieri, nota tiktoker. Dall’annuncio del nuotatore, tra il pubblico dei social è scoppiato il caos.

Una volta resa nota la nuova relazione di Bortuzzo, in molti attendevano solo una cosa: la reazione di Lulù Selassié. La principess ha spiazzato tutti, mostrandosi serena e felice.

LA NUOVA RELAZIONE – La storia tra Manuel e Lulù è stata fin da subito movimentata, piena di alti e bassi. I due, però, sembravano aver trovato un loro equilibrio, mostrandosi innamorati e pronti a vivere un futuro insieme.

La storia tra i due ex gieffini ha fatto sognare il pubblico, lasciandolo senza parole alla notizia della loro rottura. Come un fulmine a ciel sereno, anche per Lulù, pochi mesi fa Bortuzzo ha annunciato la fine della sua storia con la Selassié.

Dopo tanto vociferare, nei giorni scorsi Manuel ha deciso di rendere nota la sua nuova storia d’amore. Attraverso le IG Stories, il ragazzo ha condiviso degli scatti che lo immortalano mentre si bacia con Angelica, la sua nuova fidanzata. Da quel momento, il ragazzo è finito al centro delle critiche.

LA REAZIONE DI LULÙ – I primi tempi dopo la rottura, la principessa si è spesso mostrata triste e delusa. La ragazza ha accusato l’ex fidanzato di non averla nemmeno lasciata, ma di aver scoperto la sua decisione solo con il comunicato Ansa.

Ma come ha reagito Lulù alla nuova storia di Manuel? In questi giorni la Selassié si sta godendo gli ultimi giorni di agosto in compagnia dei suoi affetti. Nei social la ragazza appare spensierata e felice, circondata dall’affetto degli amici e delle sue sorelle, Jessica e Clarissa.