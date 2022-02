GF Vip, Manuel Bortuzzo: le sue due sorelle Michelle e Jennifer

Tra i concorrenti più amati di questa sesta edizione del GF Vip c’è sicuramente Manuel Bortuzzo. Nonostante il suo splendido percorso e la sua storia d’amore con Lulù Selassié, il nuotatore è stato costretto ad abbandonare il gioco.

Ad attenderlo in studio ci sono stati papà Franco, mamma Rossella, le due sorelle Michelle e Jennifer e il fratello Kevin. Se il fratello minore ha avuto modo di farsi conoscere durante una delle puntate del reality, facendo una sorpresa a Manuel, per le due sorelle è stata la prima volta. Chi sono Michelle e Jennifer?

LE DUE SORELLE DI MANUEL – A parte Manuel, i suoi familiari sono estranei al mondo dello spettacolo. Con la sua avventura al GF Vip, terminata il 24 gennaio, il pubblico ha avuto modo di conoscere la splendida famiglia Bortuzzo.

A condividere la passione per il nuoto di Manuel è la sorella Jennifer. Come mostrato anche dal suo account Instagram, la ventenne ha pubblicato qualche scatto che la ritrae in piscina, tra allenamenti e competizioni. Oltre al nuoto, la giovane ha anche la passione per l’equitazione. Dalla biografia di Instagram si legge che vive tra Roma e Treviso, lavorando come parrucchiera.

Sempre dai social è possibile reperire qualche informazione sull’altra sorella. Al contrario dei suoi due fratelli, Manuel e Jennifer, Michelle non ha la passione per il nuoto. Studentessa all’Università di Ferrara, su Instagram sono tanti gli scatti che la ritraggono insieme al fidanzato.

Entrambe le sorelle, così come il resto della famiglia, ha supportato e tifato per Manuel durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. L’amore, l’umiltà e i valori dimostrati dai Bortuzzo hanno fatto breccia nel cuore del pubblico del programma.