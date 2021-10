GF Vip, Manuel non vuole baciare Lulù: “Richieste disperate al confessionale”

Nonostante quanto accaduto durante i primi giorni dal loro ingresso nel GF Vip, sembra che qualcosa si sia rotto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo i baci scambiati nella notte e che avevano fatto pensare all’inizio di una love-story, pare che l’interesse del gieffino si sia spento.

E se da parte di Bortuzzo l’interesse sembra sia scemato, non è accaduto ciò a Lulù. La ragazza ha più volte tentato di baciarlo, ma Manuel cerca ogni volta di prendere le distanze.

“Richieste disperate al confessionale” – Come detto in precedenza, Manuel sembra stia cercando di prendere le distanze dalla principessa. Già in puntata, mentre Alfonso Signorini mostrava le clip dei passionali baci scambiati con Lulù, il pubblico avevano notato il disagio provato dal nuotatore.

In questi giorni la gieffina ha più volte cercato le coccole e i baci dal ragazzo. E se una volta Manuel l’ha fermata con la scusa della camicia costosa, nella serata di mercoledì il ragazzo ha dichiarato: “No, no, no non posso togliere il trucco. Ferma non posso togliere il rossetto che ho“.

Nonostante il rifiuto di Bortuzzo, la ragazza l’ha comunque baciato. In tutta risposta, il ragazzo si è pulito la bocca. Da quanto trapelato sui social, inoltre, il ragazzo avrebbe cercato aiuto perfino alla produzione:

“Richieste disperate al confessionale: pare che Manuel abbia chiesto una mano a trovare un’uscita di emergenza dalla storia con Lulù. Paura di ferire o mancanza di coraggio?”