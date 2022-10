GF Vip, Marco Bellavia abbandona la casa: la reazione dei concorrenti

Negli ultimi giorni il GF Vip è finito al centro della polemica a causa del comportamento di molti concorrenti nei confronti di Marco Bellavia, oramai ex gieffino. L’uomo ha infatti deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia, consapevole di non riuscire più a proseguire questa avventura. Come hanno reagito i vipponi?

LA REAZIONE DEI CONCORRENTI – Perché Bellavia ha deciso di lasciare il reality? Molto probabilmente la scelta è maturata dopo quanto vissuto negli ultimi giorni con gli altri coinquilini della casa. A parte un paio di gieffini che lo hanno sostenuto e consolato durante un momento di difficoltà, gli altri hanno preferito emarginarlo, arrivando ad attaccarlo.

Davanti a questo clima ostile, l’ex volto di Bim Bum Bam ha deciso di interrompere la sua avventura nel GF Vip. Dato che l’ormai ex gieffino era in nomination, il televoto è stato annullato. Una volta annunciato agli altri concorrenti la scelta di Marco, dentro la casa più spiata d’Italia sono avvenuti degli scontri accesi.

Nei giorni scorsi a stare al fianco di Marco, sostenendolo e incoraggiandolo, è stata Antonella Fiordelisi. La giovane influencer si è quindi scagliata contro gli altri concorrenti, attaccandoli per comportamento avuto nei confronti dell’uomo, arrivando addirittura a non credergli:

“Per me è opportuno chiedere scusa a Marco per tutte le cose che avete detto. Avete detto che recitava. Io ho visto delle scene brutte, non nascondiamoci. Tu Gegia hai detto che doveva andarsene e questo è brutto! Avete avuto delle reazioni non belle. Dovete vergognarvi!”.

Queste parole non hanno fatto altro che far arrabbiare alcuni concorrenti, come ad esempio Gegia che ha accusato Antonella di essersi inventata tutto. C’è chi ha continuato a rimanere del suo pensiero, dichiarando che la scelta di Marco non è stata dettata da un loro comportamento, ma dai suoi problemi.

Nel frattempo sui social si è creato un vero e proprio caos. I fan del programma e molti vip hanno preso le difese di Marco, condannando l’atteggiamento dei gieffini. In tantissimi, infatti, hanno chiesto sia alla produzione che ad Alfonso Signorini di prendere provvedimenti.