Gf Vip. Marco, ex marito di Delia: “Sono molto preoccupato per lei”

Marco Nerozzi, l’ex marito di Delia Duran, con il quale è stata ben otto anni, è tornato a parlare, questa volta al settimanale Di Più Tv nel quale si è detto preoccupato per la modella e influencer venezuelana.

Nerozzi, in particolare, ha espresso duri pareri contro Alex Belli, attuale compagno della Duran, dicendo che non sono andati giù gli ultimi suoi comportamenti al Grande Fratello Vip.

“Sono molto preoccupato per la mia ex moglie. Credo che la presenza di Alex Belli non le faccia bene. Lui l’ha umiliata pubblicamente. Delia subisce e non riesce a staccarsi da lei che la manipola a suo piacimento. Delia vicino a lui si fa solo del male”, ha detto.

Per Nerozzi Belli è “un uomo falso” che avrebbe messo zizzania nel suo rapporto con Delia, ed è proprio per colpa sua, a sua detta, che la sua unione con l’attrice e modella sarebbe terminata.

Una volta intrapresa la relazione con Alex Delia ha accusato l’ex marito di maltrattamenti e secondo Marco la storia sarebbe stata inventata da Belli per creare interesse e gossip sulla loro situazione.