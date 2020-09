GF Vip, Matilde Brandi in lacrime: “Il rapporto con Marco un po’ è sceso e un po’ è salito”

La quarta puntata di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente una delle più emozionanti della storia. Tanti sono stati i momenti toccanti, dove i concorrenti hanno deciso di aprirsi davanti ai telespettatori. Tra questi c’è stata Matilde Brandi, che in lacrime ha raccontato la sua vita, il rapporto con il marito e la scomparsa dei suoi genitori.

“Il rapporto con Marco un po’ è sceso e un po’ è salito salito” – Venerdì scorso i tanti telespettatori del reality hanno assistito ad una toccante e commovente puntata. Oltre che al chiacchieratissimo coming out di Gabriel Garko e l’emozionante lettera scritta ad Adua De Vesco, il GF ha dato ampio spazio anche alla storia di Matilde.

La gieffina ha infatti raccontato i momenti più belli della sua vita, ma anche quelli più fragili e dolorosi. Ha parlato dell’altalenante rapporto con il compagno Marco Costantini, da cui sono nate le loro due figlie gemelle Sofia e Aurora. Il loro, come raccontato dalla donna, è stato un amore nato a teatro, un colpo di fulmine che li ha portati presto a diventare genitori.

Questa storia d’amore non è tutta rosa e fiori, come ha ammesso anche la stessa Brandi in lacrime: “Siamo agli opposti io e Marco, non è facile costruire dei rapporti perfetti. Credo sia impossibile. Il rapporto un po’ è sceso e un po’ è salito. Mi sarebbe piaciuto che fosse stato sempre in salita. Siamo rimasti insieme per loro. I figli hanno bisogno di avere entrambi i genitori. Mi piacerebbe avere un po’ più di attenzione”.

Il conduttore Alfonso Signorini ha cercato di indagare sul rapporto che ora lega i due coniugi. La ballerina ha replicato: “Sono entrata che la vetta era un po’ lontana, ma eravamo a metà, Mi piacerebbe arrivare alla vetta, ma va be’ ci provo”.

La donna ha poi continuato a spiegare, ammettendo di aver sacrificato la sua stessa carriera, limitandola per dare importanza e spazio alla famiglia: “Io ho amato tanto il mio lavoro perché la mia vita è danzare, ma non potevo lasciarle a casa da sole. Ho dovuto dire dei no, però era giusto che fosse così perché quando si mettono al mondo dei figli li devi seguire. Ringrazio comunque Dio per aver fatto tante cose belle”.

“I genitori vanno accuditi fino alla fine” – Matilde Bruni ha inoltre lasciato trapelare il profondo amore verso i suoi genitori, la cui morte ha portato molto dolore nel cuore della concorrente. “Mia madre si è ammalata di Alzheimer, la dovevamo accudire. Non l’abbiamo mai messa in una casa di cura perché i genitori vanno accuditi fino alla fine. Mio padre Pietro si è ammalato e fino alla fine ci chiedeva di non pensare a lui ma di andare da Sofia e Aurora”, ha così spiegato la showgirl.