GF Vip, Matteo Ranieri risponde a Sophie Codegoni: “Insultare me non renderà migliore te”

Come si poteva prevedere, le battute di Sophie Codegoni circa i motivi della fine del suo rapporto con Matteo Ranieri, non sarebbero passate inosservate da parte dell’ex corteggiatore che in una storia su Instagram ha risposto, a modo suo, a quelle provocazioni. La modella e influencer in una intervista a Chi, prima dell’entrata nella “Casa”, avrebbe rivelato che sarebbe stato il ragazzo a decidere per la rottura, un trauma che l’assale ancora a distanza di mesi.

Sophie, ai microfoni di Chi avrebbe dichiarato: “Mi ha lasciata lui. Diceva che non gli piacevo né fisicamente, né caratterialmente. Mi ripeteva che ero una viziata, egocentrica e narcisista“. Il giudizio sull’ex fidanzato non potrebbe quindi che essere quanto più negativo possibile. “Una brutta persona. Tutt’altro rispetto a come si era mostrato“. Il riferimento è di sicuro al percorso vissuto insieme a Uomini e Donne, dove il bel genovese ha prevalso sugli altri nel cuore della ragazza.

A rincarare la dose anche il papà di Sophie che sempre al giornale diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato: “Ho passato molte giornate con loro. Sono andati avanti finché lui ha iniziato a negarsi. Una volte le ha detto che aveva l’influenza ma era andato a scattare delle foto. Un giorno si è presentata sotto casa e l’ha lasciata: “Non mi piaci neanche fisicamente”, le ha detto, umiliandola. Lui poi ha iniziato a pubblicare in rete le foto con lo sguardo verso l’orizzonte e le telespettatrici del programma si sono scatenate contro Sophie. Invece la verità era un’altra: era Sophie a soffrire, non lui“.

Ebbene oggi, a distanza di qualche giorno, è stato proprio Matteo a voler rispondere -sempre a modo suo – alle dichiarazioni della ex fidanzata e di suo padre. Attraverso l’ormai solita storia su Instagram il ventinovenne ha voluto far sentire la sua campana, seppur in modo molto sottile ma pungente, scrivendo: “Insultare me non renderà migliore te“. Un ottimo modo per dire quasi sussurrando che quanto reso pubblico con quel velo di malizia non riuscirà a pulire l’immagine di ragazza superficiale e frivola di Sophie.

La questione rimane dunque tutt’altro che conclusa. In molti ora ipotizzano un incontro-scontro attraverso il muro di vetro del Grande Fratello. Una possibilità su cui lo stesso Signorini e i suoi autori stanno riflettendo già da un po’.