GF Vip, messo all’asta il cappotto di Belli: venduto a una cifra da capogiro

Sebbene sia stato squalificato dal GF Vip, Alex Belli si è ritrovato nuovamente ad essere il protagonista dell’ultima puntata. Durante la diretta di venerdì sera, Alfonso Signorini ha svelato che il cappotto di Belli, quello indossato la sera della squalifica, è stato messo all’asta e venduto a una cifra da capogiro.

CIFRA DA CAPOGIRO PER IL CAPPOTTO DI BELLI – La settimana scorsa Alex ha deciso di mettere fine al suo percorso nel reality, decidendo di mettere al primo posto il matrimonio con Delia Duran. La moglie, infatti, era entrata nella casa più spiata d’Italia dopo aver assistito alla piega che aveva preso il rapporto nato tra Belli e Soleil Sorge.

Sembrava che la donna fosse pronta a mettere fine alla sua storia con l’attore, ma, spiazzando tutti, quest’ultimo ha deciso di andare contro il regolamento. L’uomo, infatti, ha violato le norme anti-Covid, abbracciando Delia e, di conseguenza, venendo squalificato.

Ospite anche alla puntata andata in onda venerdì in prima serata, Belli ha fatto parlare di sé. Oltre ad essere tornato nella casa per chiarirsi con alcuni suoi ex compagni, è stato protagonista anche di un’inaspettata rivelazione. Signorini, infatti, è venuto a sapere che il cappotto che Alex ha indossato durante la sua espulsione è finito all’asta. A quanto è stato venduto? Ben 12 mila euro.

Davanti a questa rivelazione, è intervenuta Sonia Bruganelli che ha chiesto ad Alex se sia stato lui a mettere in vendita l’indumento. L’attore ha svelato che: “Appena sono arrivato a casa me l’hanno tolto e l’hanno messo su eBay. Purtroppo non so chi l’ha messo”.