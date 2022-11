GF Vip, Micol Incorvaia canta Faccetta Nera: rischia la squalifica

Nei giorni scorsi a finire nuovamente al centro delle polemiche è il GF Vip. Questa volta a far infuriare il popolo del web è stata Micol Incorvaia, una delle ultime concorrenti che sono entrate nella casa più spiata d’Italia. Cosa è successo?

RISCHIA LA SQUALIFICA? – Negli ultimi giorni a indignare il pubblico del reality è stato un breve filmato che ha fatto il giro del web. Poco prima della diretta, come si vede dalla clip incriminata, si vede Micol canticchiare Faccetta Nera, una canzone inneggiante al Fascismo.

Nel guarda il video, in molti si sono chiesti il perché la Incorvaia abbia scelto di cantare questa canzone. In quel momento, infatti, la gieffina si stava sistemando i capelli insieme alle altre ragazze per poi, all’improvviso, intonare il brano scritto da Renato Michele e composto nel 1935 nell’ambito della propaganda fascista.

Non appena il breve video è divenuto virale, Micol è stata aspramente criticata da tanti utenti. Se una parte dei fan del GF Vip ha richiesto subito la squalifica della vippona, c’è chi ha preso le parti della sorella di Clizia Incorvaia. Tanti, infatti, hanno sostenuto che la giovane gieffina non abbia fatto nulla di male.

Sebbene molto probabilmente la scelta di Micol nel canticchiare questa canzone sia stata del tutto casuale, è possibile che il programma prenda seri provvedimenti. Non resta altro, quindi, che attendere la nuova puntata del reality che andrà in onda lunedì in prima serata.