GF Vip, Miriana e Biagio: lo spiazzante commento dello staff della Trevisan

Contro ogni previsione, è già scoppiata una delle coppie nate in questa ultima edizione del GF Vip. Nelle ultime ore, infatti, a finire nel mirino del gossip sono stati Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. A far discutere, inoltre, sono stati i commenti che lo staff della showgirl ha fatto durante la permanenza di quest’ultima nella casa più spiata d’Italia.

I DURI COMMENTI DELLO STAFF – A stupire i fan del reality è stato il repentino cambio di rotta della Trevisan. Una volta eliminata dal programma, la donna ha preso subito le distanze dall’opinionista televisivo. Intervistata a Verissimo, Miriana ha così voluto mettere un punto a questa breve storia d’amore: “Per me questa storia finisce qui. Non voglio un uomo così nella mia vita”.

Le parole dell’ex volto di Non è la Rai hanno subito ricevuto la reazione di D’Anelli. L’ex gieffino, tramite le storie su Instagram, si è scagliato contro la donna: “Hai registrato giovedì mattina, mi lasci senza dirmelo e la sera al GF Vip dici che provi un sentimento… i soldi del Monopoli sono più veri. Senza parole! Schifo”.

Davanti a questo cambio d’atteggiamento, in molti hanno ipotizzato che la famiglia di Miriana l’abbia messa in guardia. Tra ipotesi e polemiche, nella giornata di ieri è emerso un inaspettato screen. Si tratta del commento che lo staff della Trevisan ha scritto ai danni di Biagio.

Deianira Marzano in una IG Story ha reso pubblico il commento incriminato. In questa segnalazione, chi ha gestito l’account Instagram della showgirl ha commentato una diretta in cui erano presenti anche Clarissa Selassié e Ainett Stephens. In questo commento, il collaboratore di Miriana ha chiesto alle ex gieffine di mettere in guardia la Trevisan. Secondo questo utente, infatti, D’Anelli avrebbe parlato male dell’ex ragazza di Non è la Rai.

Davanti al commento dell’ex protagonista del GF Vip, in molti hanno criticato il suo staff. Non tutti hanno gradito tale intervento, accusando i collaboratori di aver esagerato con questo comportamento.