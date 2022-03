GF Vip, Miriana e la fine della sua storia con Biagio: “Non voglio un uomo così nella mia vita”

Tra le storie d’amore nate nell’ultima edizione del GF Vip, sembra già finita quella nata tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. Durante l’ultima puntata di Verissimo, l’ex volto di Non è la Rai ha parlato dell’inaspettato capolinea della loro storia.

“Non voglio un uomo così nella mia vita” – Spiazzando i telespettatori, la storia tra Miriana e dell’opinionista è bruscamente finita. Qualcosa, dopo l’eliminazione della Trevisan, è cambiata nell’oramai ex coppia. Dopo gli interventi di Biagio, a dire la sua è stata la Trevisan, ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Durante l’intervista la donna ha parlato dell’uomo e di come il loro sentimento sia nato proprio nella casa: “Mi sono lasciata andare. Non era attrazione fisica ma mentale, differente da quella precedente. È andato tutto bene finché lui non è uscito, è come se mi avessero strappato qualcosa, perché volevo ancora conoscerlo di più”.

Secondo la Trevisan, qualcosa sarebbe cambiato dopo l’uscita di Biagio. Già quando è entrato per la seconda volta in casa, organizzandole la romantica sorprese, la showgirl ha percepito della freddezza da parte dell’uomo. Un comportamento che ha avuto anche quando Miriana è uscita, presentandosi in studio dopo l’eliminazione.

Il giorno dopo il suo ritorno a casa, la Trevisan ha deciso di dedicarsi completamente al figlio e alla sua famiglia. Quando ha poi deciso di contattare l’ex gieffino, la donna lo ha visto a Pomeriggio 5. In quel momento, quindi, Miriana ha preso la sua decisione:

“Per me questa storia finisce qui. Sono una nuova Miriana, non voglio avere un uomo così vicino a me e mio figlio che mi fa un volta faccia, quando io volevo solo ringraziarlo. Nel giro di 24 ore senza chiamarmi prima, aveva il mio numero”.

Proseguendo nella sua spiegazione, l’ex volto del GF Vip ha chiarito che oramai Biagio è un capitolo chiuso:

“Non ne voglio mai più parlare. Per me è una nuova vita. Mi sento tradita. Finita totalmente, non posso permettermi di un uomo poco comprensivo come successo in passato. Ho una responsabilità troppo grossa e non ne voglio più parlare”.