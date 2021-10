GF Vip, Miriana e Nicola: la decisione della Trevisan

Gli ultimi sviluppi avvenuti nella casa sono finiti per essere oggetto di discussione nell’ultima puntata del GF Vip. Si tratta dell’inaspettato feeling nato tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, culminato con un bacio a stampo e che ha fatto molto discutere. Riguardo questa situazione, nelle scorse ore l’ex moglie di Pago avrebbe preso una decisione.

LA DECISIONE DI MIRIANA – Già in puntata, la gieffina aveva voluto frenare Nicola, quest’ultimo pronto a far evolvere il rapporto che si è creato con la donna. Dal canto suo, Miriana ha ricordato la differenza d’età che c’è tra i due (Pisu ha 32 anni, lei 48), il figlio avuto con Pago, che la guarda da casa. Le parole di Miriana, però, non hanno affatto fermato Pisu.

Nelle ultime ore, precisamente sabato sera prima dell’inizio della festa a tema Gang di New York, il gieffino e la Trevisan hanno avuto un nuovo confronto. Allontanandosi dagli altri concorrenti, i due hanno voluto chiarire la situazione che si è venuta a creare.

Se il figlio di Patrizia Mirigliani si dice pronto ad intraprendere una relazione seria con Miriana, quest’ultima ha posto subito un freno al ragazzo. “Voglio divertirmi, mi fa molto piacere se stai vicino ma oltre questo non ci riesco”, ha così dichiarato l’ex volto di Non è la Rai. Pisu, però, è di tutt’altra idea: “Però l’età non conta, nel senso che io non ho 18 anni. Lì sarebbe diverso. Così non c’entra”.

Durante il loro confronto, Nicola ha invitato la gieffina ad esporgli tutti i dubbi che la frenano ad iniziare una storia con lui. Da quanto emerso, prima di iniziare una relazione, la Trevisan ha bisogno di valutare determinate cose. Nonostante questo, però, Miriana ha tenuto a precisare l’interesse sia fisico che caratteriale che prova nei confronti del 32enne: “Mi fa piacere un certo tipo di avvicinamento ma se vuoi baciarmi non me la sento, per me quella è un’intimità molto forte. Non me la sento”.

Sebbene Miriana abbia frenato Pisu, non ha però escluso la possibilità di approfondire il legame una volta conclusa l’esperienza al GF Vip. In definitiva, quindi, la Trevisan ha deciso che finché sarà dentro la casa più spiata d’Italia, non andrà “oltre” con il compagno d’avventura.

LA SORPRESA DELLA MADRE – Sempre sabato, poche ore prima del confronto, Nicola ha ricevuto una sorpresa. La madre ha voluto ricordare al ragazzo il sostegno e l’affetto che ha fuori dal programma: “Nichi sei il mio cuore, Tvb mamma”.