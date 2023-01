GF Vip, momento imbarazzante per Sarah Altobello: rutta in mezzo agli altri compagni

Fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Sarah Altobello non è di certo passata inosservata agli occhi degli spettatori. Recentemente a farla finire al centro dell’attenzione non è stato alcuno scontro con un altro inquilino della casa e nessuna dinamica interessate, ma un momento imbarazzante di cui è stata la protagonista.

IL RUTTO DAVANTI ALLE TELECAMERE – Come già anticipato, la Altobello si è recentemente resa protagonista di una scena un po’ imbarazzante. Come mostrato dal video divenuto virale sui social, la gieffina era seduta insieme a Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, quando le è sfuggito un rutto.

Non appena si è resa conto di quanto accaduto, Sarah si prontamente scusata con i suoi compagni d’avventura. A quanto pare, però, nessuno dei presenti si è accorto della gaffe della donna. Sorpresa si è chiesta: “Non mi ha vista nessuno?”. Come si vede nella breve clip, la concorrente del GF Vip ha poi fatto finta di nulla.

Sebbene quanto accaduto alla Altobello possa essere considerato un segno di maleducazione, è ben visibile come alla gieffina il rutto sia scappato e non sia stato per nulla intenzionale. A capirlo sono stati molti telespettatori, non riuscendo a non trovare simpatico l’involontario ma simpatico siparietto di cui Sarah si è resa protagonista.

Solo poche settimane fa la donna è finita al centro dei social per il particolare metodo utilizzato per piastrare i capelli. Anziché utilizzare una piastra per capelli, la gieffina ha optato per un ferro da stiro. La scena è divenuta un vero e proprio meme, venendo condivisa più e più volte dal popolo del web.

