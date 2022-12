GF Vip, Nicole Murgia e Davide Donadei nuovi concorrenti: le indiscrezioni di Deianira Marzano

Come accaduto durante l’ultima puntata del GF Vip, sono previsti nuovi ingressi. Tra i vipponi che entreranno nella casa più spiata d’Italia, ci saranno anche Nicole Murgia, sorella del calciatore Alessandro Murgia, e Davide Donadei, ex volto di Uomini e Donne. A parlare di loro, svelando alcune indiscrezioni, è stata Deianira Marzano.

LE INDISCREZIONI SUI NUOVI GIEFFINI – In attesa dei nuovi ingressi, a Casa Pipol si è parlato di due dei nuovi concorrenti del GF Vip. Nel dettaglio si tratta di Nicole e Davide, di cui la Marzano ha svelato qualche indiscrezione sui nuovi gieffini. Parlando della Murgia, l’esperta del gossip, come riportato da Biccy.it, ha così spiegato:

“L’argomento piccante è la storia Deganello e Murgia. Come sappiamo Alessandro Murgia è un calciatore ed è il fratello di Nicole Murgia, concorrente che entrerà al Grande Fratello Vip. Deganello aspetta un figlio da Murgia, ma lui è sposato con una tale Eleonora Mazzarini ed ha altri figli con lei. Questo è stato un colpo di scena perché lui se l’è data a gambe levate e l’ha lasciata. Lei comunque ha deciso di portare avanti questa gravidanza e per questo motivo ha ricevuto una diffida da parte di lui. Alessandro Murgia ha deciso di prendersi cura della bambina, ma ha vietato a Vittoria Deganello di parlare di lui sui social”.

La Marzano ha così aggiunto: “Nicole Murgia si è lasciata di recente dal calciatore Alessandro Bertolacci, entrerà al Grande Fratello Vip da single. Lei e Vittoria sono ai ferri corti nonostante fossero amiche. Al momento non c’è modo di ricucire questo rapporto. Nicole aveva mandato un messaggio a Vittoria chiedendole di pensarci bene se portare avanti la gravidanza o no e questo ha fatto molto arrabbiare la Deganello. Da quel punto non si sono più sentite”.

Per quanto riguarda Donadei, quest’ultimo negli ultimi mesi è stato spesso nel mirino del gossip. A far discutere è stata la fine della sua storia d’amore con Chiara Rabbi, conosciuta durante la sua esperienza a Uomini e Donne. Su Davide, la Marzano ha ammesso: “Ho saputo che Davide ha passato un periodo dove stava male perché voleva lavorare in tv e nessuno lo chiamava. E in concomitanza di questo desiderio ha lasciato Chiara”.

A parlare dell’ex tronista è stato anche Gabriele Parpiglia: “Una mia carissima amica un giorno mi ha presentato Davide e Chiara dicendomi ‘lui è innamoratissimo di lei ed è perfetto per il Grande Fratello’. La proposta di farlo partecipare al Grande Fratello è stata mia, risale a giugno, ma in un primo momento questa proposta non è stata piaciuta. Poi col passare del tempo fra squalifiche ed eliminazioni è stato ripescato il suo nome dalla mia proposta”.