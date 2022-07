GF Vip, niente conferma per Adriana Volpe: le parole dell’ex gieffina

Dopo tanto vociferare, sono stati rivelati i nomi di coloro che affiancheranno Alfonso Signorini nella nuova edizione del GF Vip. A dispetto di quanto sperato da una parte dei fan, quest’anno non sarà presente Adriana Volpe. Ma come ha reagito l’ex opinionista alla notizia?

LA REAZIONE DELLA VOLPE – A dispetto di quanto ripetuto nel corso dei mesi precedenti, Sonia Bruganelli è stata confermata come opinionista. Al fianco della moglie di Paolo Bonolis non ci sarà la Volpe, ma un volto inaspettato: Orietta Berti.

Questa decisione non è stata prese bene da tutti i fan del reality. Una parte del pubblico, infatti, ha sperato fino all’ultimo di vedere confermata anche Adriana. L’anno scorso, infatti, la donna è stata molto apprezzata nei panni di opinionista.

Dopo giorni di silenzio dalla notizia, la Volpe ha voluto dire la sua su quanto accaduto. Attraverso le sue IG Stories, la conduttrice ha condiviso il titolo di un articolo in cui si parla del disappunto del pubblico per l’assenza di Adriana. Ad accompagnare questo screen, sono i ringraziamenti dell’ex volto del GF Vip ai fan per il loro affetto e la loro vicinanza.

A storcere il naso sulle scelte di Signorini è stata anche un’altra ex gieffina. Si tratta di Clarissa Selassié, che ha criticato il conduttore e il programma di non dare spazio ai giovani. Inoltre, la ragazza ha rivelato di essersi anche candidata per il ruolo di opinionista, ma di non essere stata presa in considerazione.