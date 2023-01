GF Vip, Nikita e George sempre più distanti: il confronto dopo la puntata

Dopo la puntata del GF Vip, andata in onda ieri in prima serata, è avvenuto l’inaspettato confronto tra Nikita Pelizon e George Ciupilan. Negli ultimi giorni l’amicizia tra i due si è raffreddata, tanto da spingere la gieffina a chiedere spiegazioni all’ex volto de Il Collegio.

IL CONFRONTO – Fin dall’inizio della nuova edizione del reality, a nessuno è sfuggita la solida amicizia che si è subito venuta a creare tra George e Nikita. Un legame, il loro, che ha spinto anche Matteo Diamante, amico di Ciupilan ed ex della vippona, ad intervenire per mettere in guardia il ragazzo. Il loro rapporto, però, non si è mai incrinato, almeno non fino a poco tempo fa.

I rapporti tra Nikita e George si sarebbero iniziati a raffreddare con l’ingresso di Luca Onestini, di cui la vippona si è presto detta attratta da lui. La ragazza, quindi, pian piano si è avvicinata all’ex volto di Uomini e Donne, facendo così passare in secondo piano la sua amicizia con Ciupilan. Una volta tagliati i rapporti con l’ex tronista, la modella ha tentato di recuperare l’amicizia con George.

Notando la freddezza dell’ex volto de Il Collegio, dopo la puntata di ieri la Pelizon ha voluto un confronto. La gieffina, infatti, ha tentato di comprendere cosa abbia spinto il ragazzo ad allontanarsi da lei:

“Io non capivo solamente perché ultimamente parliamo molto meno, tutto qua. Credo di averti spiegato perché ci sia stato questo avvicinamento. Ho dubitato di lei. Io ho pensato diverse volte e che anche prima altre persone mi hanno detto di lei”.

In molti hanno subito iniziato a ipotizzare che al vippone non sia affatto piaciuto l’avvicinamento tra Nikita e Antonella Fiordelisi. Come i fan del GF Vip sanno, tra l’influencer salernitana e l’ex collegiale non è sempre corso buon sangue. Dal canto suo, però, George ha spiegato che i motivi del suo comportamento sarebbero da imputare a una confessione di Nikita:

“Io ti ho detto che non è per quella cosa lì, è per un’altra cosa che tu mi hai detto. Te lo ricordi? Eh non te lo ricordi? Se me l’hai spiegato è perché sai. O capisci a cosa mi riferisco perché sennò non arriva nessun concetto del genere. Sai, sennò non arriveresti a dirmi una roba del genere. Per me siete entrambe due persone con cui io ho passato la maggior parte del tempo qua dentro. Con te dall’inizio e con lui (si riferisce a Luca, ndr) da adesso. A me dispiace che tu e Luca discutete, siete due persone con cui io ho un bel rapporto. Dall’altra parte sono in una situazione in cui dico… uhm…”