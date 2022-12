GF Vip, Nikita fa un passo indietro con Onestini: “C’è sempre qualcosa che non va”

Sembrava che al GF Vip stesse per nascere una nuova coppia, ma il due di picche di Luca Onestini a Nikita Pelizon ha spazzato via le speranze dei telespettatori. Dopo il rifiuto dell’ex tronista di Uomini e Donne, la ragazza ha deciso di fare qualche passo indietro per non soffrire ancor di più. Inoltre la Pelizon ha rivelato ad alcuni concorrenti di non apprezzare il comportamento di Onestini, trovando pericolosi alcuni suoi atteggiamenti.

“C’è sempre qualcosa che non va” – Dopo l’ultimo confronto avvenuto tra Nikita e Luca, quest’ultimo ha ammesso di vedere la ragazza come un’amica e di non essere interessato ad alcuna storia d’amore. Da quel momento la gieffina ha preso le distanze dall’ex volto di UeD, iniziando ad osservare il suo comportamento nei suoi confronti.

Parlando con Daniele Dal Moro, l’ex volto di Ex on the Beach si è così sfogata: “Luca Onestini è bello e interessante ma al contempo ci sono cose che non mi stanno piacendo. Non riesco ad avere una conversazione sciolta con lui, sento che c’è sempre qualcosa che non va. Tipo gli faccio una domanda e mi risponde super vago. Se mi fa una domanda lui e rispondo io, sento che a lui non è piaciuta la mia risposta e si allontana. Dove sta la naturalezza e la scioltezza del dialogo?”.

L’ENNESIMO CONFRONTO – Dopo la chiacchierata con Daniele, tra Nikita e Onestini c’è stato l’ennesimo faccia a faccia. La gieffina ha così colto la palla al balzo e ha ammesso: “Tu sei pericoloso perché hai degli atteggiamenti che mi piacciono molto poco, tipo quello di stamattina. Come si risolve questa cosa? Non sicuramente lasciandomi il pranzo nel forno. Inizia ad essere un po’ meno sulla difensiva o altrimenti succede un bel casino”.

A queste dure dichiarazioni, Luca ha così risposto: “Tu prendi seriamente delle cose che io reputo delle sciocchezze”.