GF Vip, non sfuggono i like di un noto politico alle foto di una chiacchieratissima ex gieffina

Nonostante sia fuori dalla casa del GF Vip, una chiacchieratissima ex concorrente continua a far parlare di sé. Si tratta di Selvaggia Roma che si è fatta conoscere nel programma per la sua esuberanza e il suo bel caratterino.

I LIKE CHE NON PASSANO INOSSERVATI – Questa volta a far parlare della Roma sono alcuni like che ai suoi follower sono saltati all’occhio. A mettere i cuori alle sue foto è un noto volto della politica Italiana: Matteo Salvini.

Com’è fatto notare da Dagospia, è da tempo che il portavoce della Lega lascia “mi piace” sotto i sensuali scatti dell’ex gieffina. Il primo like infatti risalirebbe a settembre dell’anno scorso ad una foto dove viene mostrata Selvaggia mentre esce dalla piscina.

Nonostante la quantità di like, non vi è nessun flirt in corso. Salvini è infatti felicemente impegnato con Francesca Verdini.

In tutto questo però in molti, anche lo stesso sito di Roberto D’Agostino, si domandano cosa ne pensa Francesca di questi like.