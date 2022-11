GF Vip, notte bollente per due gieffini: sospiri e movimenti sospetti sotto le coperte

Da quanto emerso nelle ultime ore sul web, questa notte due concorrenti del GF Vip si sono lasciati andare alla passione. Si tratta di Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, il cui feeling è oramai arrivato alle stelle tanto che i due hanno trascorso la notte sotto le coperte.

NOTTE BOLLENTE PER I DUE GIEFFINI – Solo pochi giorni fa tra Antonino e Oriana è scattato il primo bacio, da lì i due si sono lasciati sempre più andare fino a questa notte. Da quanto catturato dalle telecamere del programma e poi divenuto virale sui social, i due gieffini hanno trascorso una notte di passione.

Da quanto mostrato dalle varie clip che circolano sul web, la bella venezuelana e l’ex di Belen Rodriguez hanno trascorso la serata a letto. Non si sa cosa sia accaduto sotto le coperte, ma i movimenti sotto le coperte, i sospiri e i baci appassionati hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. I due, quindi, hanno raggiunto un certo livello di intimità.

Ovviamente sui social i fan del GF Vip si sono scatenati. Gli utenti di Instagram hanno condiviso la clip incriminata, commentando con ironia l’accaduto: “Da domani invece che i tamponi gli daranno i test di gravidanza”. Un altro account ha così scherzato: “Per capire cosa è successo lì sotto aspettiamo nove mesi”.

Una volta conclusi baci e le effusioni con Oriana, Antonino è andato in salotto dove ha incontrato Edoardo Tavassi. L’ex naufrago non ha potuto fare a meno, come suo solito, di scherzare, stuzzicando così l’amico: “Quindi dov’eri? Dai confessa, dicci quello che è successo che l’abbiamo capito tutti. Ragazzi c’è Antonino che dice che vorrebbe parlare, ma che non può farlo perché non ha il microfono. Dillo che in realtà sei un ignavo. Antonino ha lasciato il suo microfono dentro Oriana. […] Nulla ragazzi questo non parla“.

A lasciarsi andare alla passione non sono stati solo Spinalbese e la Marzoli. Come mostrano altri video condivisi sui social, a trascorrere una notte bollente sono stati anche Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Anche in questo caso ci sono stati baci, sospiri e sospetti movimenti sotto le coperte. Molto probabilmente nella prossima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto alle due coppie, chiarendo una volta per tutte cosa è accaduto sotto le coperte.