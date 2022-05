GF Vip, nuova avventura per Nunzio Stancampiano? La scelta di Signorini

Nonostante manchino ancora dei mesi per la il ritorno del GF Vip, gli autori e Alfonso Signorini sono già a lavoro per formare il nuovo cast della nuova stagione. Tra i papabili concorrenti, ci sarebbe anche un ex volto di Amici: Nunzio Stancampiano.

LA SCELTA DI SIGNORINI – A differenza della maggior parte dei suoi ex compagni d’avventura, Nunzio è giunto ad Amici a programma già avviato. A poche settimane dal serale, il ballerino è diventato ufficialmente un allievo della scuola di Maria De Filippi.

In poco tempo l’ex allievo di Raimondo Todaro ha fatto breccia nel cuore del pubblico. A conquistare è stato non solo il suo talento, ma anche la sua simpatia e la sua spontaneità. Una vera e propria personalità adatta al mondo televisivo.

Ad aver notato ciò è stato anche Alfonso Signorini, confermato come conduttore della prossima edizione del GF Vip. Al presentatore, infatti, non è affatto sfuggito il fatto che Nunzio si sia rivelato un vero e proprio personaggio televisivo. Proprio per questo il direttore di Chi lo vorrebbe come gieffino della prossima edizione del reality.

Non è la prima volta che un ex concorrente di Amici attira l’attenzione di Singorini. L’anno scorso, infatti, il conduttore ha fatto la stessa proposta ad un’altra ballerina, Martina. La ragazza, però, ha rifiutato, preferendo concentrarsi sulla danza.