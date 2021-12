GF Vip, nuova discussione tra Sophie e Gianmaria: “Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno”

Sembrava che le cose tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, attuali concorrenti del GF Vip, si fossero risolte. Nelle ultime settimane, infatti, tra i due c’erano stati dei baci appassionati, abbracci e sguardi complici. Qualcosa, però, ha messo fine a questo momento di pace, facendo scoppiare l’ennesima discussione tra i due gieffini. Dopo quanto accaduto, la giovane concorrente sembra essere intenzionata a porre fine al suo rapporto con l’imprenditore.

“Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno” – Il tutto ha avuto inizio in cucina, mentre gli inquilini della casa più spiata d’Italia stavano preparando il pranzo. Intenta a cucinare, Sophie ha chiesto a Gianmaria di portarle la bottiglia dell’olio. Non avendola trovata, Antinolfi ha chiesto a Jessica Selassié di comunicarlo alla ragazza. Da lì è nato il fraintendimento tra i due gieffini. Sophie, infatti, ha pensato che il manager napoletano non volesse aiutarlo.

Davanti alla reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne, Gianmaria ha manifestato la sua contrarietà per i modi utilizzati nei suoi confronti: “Chiedi scusa, l’ho detto a Jessica non te la devi prendere con me. Verifica e chiedi scusa. Impara a rivolgerti con educazione“.

Dopo la discussione avvenuta in cucina, i due ragazzi hanno tentato di chiarire. Una volta soli, Sophie ha ammesso di non apprezzare affatto il comportamento del ragazzo: “Non sei nè mio marito, nè il mio fidanzato nè mio fratello per dirmi che devo imparare l’educazione e che devo imparare a rapportarmi con te”.

Poco dopo la 19enne ha aggiunto: “Non devi essere così permaloso. Ultimamente non ti si può dire niente. Sono arrivata alla conclusione che tu visto che abbiamo un bel legame pensi che ti debba trattare in maniera diversa, con i guanti bianchi. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Impara l’educazione a me non lo dici”.

La ragazza ha poi concluso: “Tutti lo stanno dicendo che sei permaloso. Io mi stufo molto in fretta, già ne faccio passare di cose, se deve essere una situazione pesante che devo modularmi in tutto quello che faccio…torno a vivere la mia esperienza come più mi piace da sola nella mia libertà”.