GF Vip, nuova indiscrezione su Alex Belli: “Da questo momento cambierà”

Protagonista indiscusso di questa sesta edizione del GF Vip, Alex Belli sembra aver deciso di adottare una nuova strategia. A rivelarlo è stato Gabriele Parapiglia in una recente puntata di Casa Chi.

“Da questo momento cambierà” – Sia dentro che fuori la casa più spiata d’Italia, Alex è stato costantemente al centro dell’attenzione. Entrato nuovamente in casa per tentare di salvare il suo matrimonio con Delia Duran e salvare la sua amicizia con Soleil Sorge, l’attore ha continuato a creare dinamiche.

Essendo tornato in veste di ospite, l’attore è rimasto solo pochi giorni insieme agli altri coinquilini. Una volta tornato a casa, Belli ha annunciato di voler rimanere in silenzio. A conferma di ciò è la sua assenza nella puntata del 24 febbraio.

A svelare una nuova indiscrezione riguardo l’ex volto di Centovetrine è Parpiglia. Il giornalista, infatti, ha rivelato quale sarebbe la nuova strategia di Alex:

“Alex Belli è sparito per 18 ore dai social. È riapparso sui social e vestito di bianco ha fatto un post dicendo che avrebbe fatto parlare il silenzio. A quel punto è scattata la discussione tra me e Alex e io ho detto “Alex ma in che senso parla il silenzio, il silenzio non parla” e lui mi ha detto “ti do una news flash con quella che sarà la mia nuova tattica”. Alex ha deciso di giocare di sottrazione, questo è quello che mi ha scritto lui via messaggio e deduco che o per scelta sua o per scelta indotta, credo che da Alex fino alla fine del Grande Fratello avremo solo il silenzio. Se ci riuscirà, vedremo. Di certo nella Casa non rientrerà più, di certo c’è che non ci saranno delle nuove sorprese, delle nuove richieste di nozze, figli, di qualunque cosa. In studio per contratto dovrebbe esserci, se non va rinuncia al denaro che lui stesso ha decantato nella Casa dicendo che tutto quello che ha fatto lo ha fatto perché alla fine devono anche quadrare i conti”.

Durante la puntata di Casa Chi, Parpiglia non si è fermato a questo scoop, ma ne ha rivelato un altro che riguarderebbe Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin ha deciso di invitare in studio i “tre moschettieri”, ossia Aldo Montano, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi. La presenza dell’imprenditore campano avrebbe infastidito l’attore, come rivelato da Parpiglia:

“Tra l’altro lui ha saputo di questa news proprio la sera in cui è tornato al Grande Fratello. E al Grande Fratello non ne ha risparmiate di ogni proprio contro Gianmaria che reputa come colui che ha usurpato il trono da terzo moschettiere”