GF Vip, nuova sanzione: due concorrenti violano il regolamento

Pochi giorni fa i concorrenti della sesta edizione del GF Vip si sono svegliati con una brutta notizia: un nuovo provvedimento disciplinare. Il programma, infatti, ha deciso di punire i gieffini per la violazione del regolamento da parte di due inquilini, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Cos’è successo?

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE – A violare le regole sono stati Sophie e Gianmaria, già al centro dell’attenzione per la passione scoppiata in questi ultimi giorni. Stando a quanto dichiarato nel comunicato, i due gieffini sono stati accusati di non aver rispettato le regole riguardo l’uso degli occhiali da sole.

Stando al regolamento, l’uso degli occhiali da sole è consentito solo se fungono anche da occhiali da vista. In caso non si abbia l’esigenza degli occhiali da vista, i concorrenti non possono assolutamente indossare gli occhiali da sole mentre si è in casa. Davanti quindi al comportamento di Sophie e Gianmaria, gli autori hanno deciso di prendere dei provvedimenti:

“Vipponi, per la spesa di questa settimana avete a disposizione 310€. Il Grande Fratello Vip 6 ha deciso di decurtarvi il budget a causa del fatto che alcuni di voi non hanno rispettato la regola sull’utilizzo degli occhiali da sole in Casa…”.

Ovviamente la notizia non è stata affatto presa bene dagli altri inquilini della casa del GF Vip. In merito alla riduzione del budget settimanale, Manila Nazzaro ha così ironizzato: “Sophie e Gianmaria, che sono gli unici che non ce li hanno da vista, mangeranno di meno!”.