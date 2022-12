GF Vip, nuovo allontanamento tra Nikita e Luca: “Tu hai voglia di fare questi giochini”

Il rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini, attuali concorrenti del GF Vip, si sta sempre più raffreddando. All’ex tronista di Uomini e Donne non è affatto piaciuto il fatto che la ragazza si sia allontanata, decidendo quindi di voler un ennesimo confronto con lei.

“Tu hai voglia di fare questi giochini” – Durante l’ultima puntata del GF Vip, andata in onda lunedì in prima serata, Luca ha nuovamente ribadito di provare solo affetto per Nikita. Dal canto suo, la gieffina non ha fatto mistero del suo interesse verso Onestini, proprio per questo ha deciso di allentare i loro rapporti.

Davanti al comportamento della Pelizon, l’ex tronista ha cercato di chiarirsi con lei e capire il perché di questo cambiamento. La ragazza ha così spiegato il motivo del suo allontanamento:

“Non ho voglia di abbracciarti. Abbiamo parlato davanti con Wilma, poi ci dicono della cena, ti alzi e mi alzo anche io. Sinceramente ti ho fatto una serie di semplici domande, tu avevi voglia semplicemente di non rispondere e fare quattro chiacchiere quindi adesso possiamo fare quattro chiacchiere. Di cosa stiamo parlando? Se ti faccio una domanda, tu mi rispondi. Tu hai voglia di farti seguire, hai voglia di fare i giochini, di dirmi “ah magari ho cambiato idea”.

Continuando con il suo discorso, Nikita ha poi esortato Luca ad essere chiaro con lei e di dirle quali sono le sue reali intenzioni:

“Perché piuttosto non rispondi direttamente invece di fare questi giochi? E io dovrei sorridere e dire “che carino”. All’aperitivo poi mi dici “eh, se fai una domanda e sei veramente interessata alla risposta, hai da richiedere”. No, figlio mio, io te lo chiedo una volta, se rispondi, rispondi. Basta, ad un certo punto diventa noioso questo modo di rispondere. L’essere diretti è più interessante alla fine. Sei particolare, punto. E’ molto più bello”.

LA DELUSIONE DI LUCA – La sera dopo il confronto con Nikita, Onestini ha voluto sfogarsi con Oriana Marzoli. Parlando con la venezuelana, il ragazzo ha così ammesso: “Ci siamo sempre detti tutto. Da un giorno all’altro non le sono andate più bene delle robe. Ad oggi non c‘è nulla più dell’affetto”.

L’ex volto di UeD ha inoltre rivelato di essere rimasto deluso dal comportamento della Pelizon: “Lo fa spesso, un giorno si e uno no trova una scusa per allontanarsi e infastidirsi. Io ci sono stato male perché significa che tutto quello c’era in più era solo per arrivare là. Ora quelle cose lì non ci saranno più”.