GF Vip, nuovo attacco ai Prelemi: la madre di Pierpaolo lancia una frecciatina a Giulia?

Nonostante il GF Vip si sia concluso da quasi una settimana, una coppia in particolare si è ritrovata nuovamente attaccata. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, ribattezzati dai fan i ‘Prelemi’. Questa volta l’attacco parte non da una persona qualunque, ma dalla madre dell’ex velino che avrebbe lanciato una frecciatina all’influencer.

FRECCIATINA ALLA SALEMI? – Fin dall’inizio della loro storia d’amore, Pierpaolo e Giulia si sono ritrovati a subire svariati attacchi. Tra i tanti commenti negativi, spesso sono fini al centro dell’attenzione quelli provenienti dalla famiglia Pretelli, che non ha mai nascosto la poca simpatia verso la Salemi.

Questa volta è finito al centro dell’attenzione un post che Margherita Velardi, madre di Pierpaolo, a condiviso sul suo profilo Facebook. Da quanto mostrato dalla nota opinionista Deianira Marzano, la donna ha affermato: “Dicette o pappice vicino a noce damme tiempo cha te spertoso”. Si tratta di un detto che, come spiegato anche dalla Marzano, significherebbe: “dammi tempo e dimostrerò di avere ragione, verrà fuori che persona sei”.

Inoltre, secondo varie segnalazioni giunta alla Marzano, il suddetto post sarebbe stato pubblicato dopo la condivisione di un video con protagonisti proprio i Prelemi, ospiti della puntata di Verissimo di questo sabato. Non si sa se sia realmente così, ma, da quanto si può notare dai social, il post incriminato è sparito.

IL COMMENTO DI UNA PARENTE – A quanto condiviso da Deianira, la madre dell’ex gieffino non sarebbe l’unica a non provare simpatia per l’influencer. Da quanto mostrato da uno screenshot, nemmeno la zia di Pierpaolo sarebbe felice di questo amore. In uno scambio di commenti con un’altra utente di Instagram, la donna avrebbe dato modo di far capire il suo dissenso sulla scelta del nipote.